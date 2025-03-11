Радимов раскритиковал игру Глушенкова: «Инородное тело в «Зените»

Владислав Радимов оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в последних матчах.

Глушенков отличился 10 раз в этом сезоне.

9 из 10 голов он забил еще летом.

В субботнем матче с «Факелом» (2:0) Максима заменили в перерыве.

– Надо отметить, что он поучаствовал в первом голе, здорово положил мяч, отдал Мантуану, тот подал и Лусиану забил. Но мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит, он хочет большего, чем он может.

Когда он делал то, что от него требовалось, он забивал кучу голов, он убегал, ему отдавали. Он здорово решал моменты. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы.

Все невпопад. Там надо ударить – он не бьет. Надо отдать пас – он не отдает. Вот как-то так про Глушенкова.

Ну и плюс «Зенит» играл на одного больше, и добавить одного вперед футболиста высокорослого при прострелах, о чем мы уже сказали, я думаю, что было абсолютно правильно со стороны Семака. Этим и обусловлена замена Глушенкова.

– Проблема Глушенкова – это что-то из головы? Ведь это же не физика?

– Нет-нет, ну после сборов точно не физика, я думаю, что да, надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда все встанет на свои места, надеюсь.

Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе. При том, что, условно, Мостовой с паспортом, Дуглас с паспортом и вратарь русский – то есть, проблемы с лимитом нет.