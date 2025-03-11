Кержаков дал совет молодым футболистам насчет личной жизни

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков порассуждал о влиянии отношений с женщинами на футбольную карьеру.

– Тема личной жизни. Я говорю о своем опыте. Лучше повременить. Если вы полностью сконцентрированы на том, чтобы стать профессиональным футболистом, любите футбол... Личная жизнь от вас не уйдет.

– Что ты имеешь в виду? С женитьбой?

– Да. Не торопитесь. Концентрируйтесь на том, чему вы отдали большую часть своей жизни – футболу. Вы найдете человека. Не торопитесь кидаться с головой в омут. Это может помешать.

– Тебе отношения мешали по карьере?

– Я думаю, что да. Не могу сказать, что я бы что-то поменял. Потому что все, что со мной произошло, привело меня сюда.

У меня сейчас очень счастливая личная жизнь. Но этот путь можно было избежать, что я и советую молодым футболистам.

Вы можете наделать ошибок. Вы сконцентрированы на другом. Вы можете не замечать явных вещей, когда ты сконцентрирован на работе, у тебя мысли о матчах, тренировках.

Ты не видишь чего-то, что явно перед глазами. И потом ты будешь об этом жалеть.