Тюкавин вернулся в Москву и встретился с Карпиным в аэропорту: «Я не могу без вас»

11 марта нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прилетел в Москву после операции на колене в Мюнхене.
В аэропорту Внуково он встретился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Между ними произошел короткий диалог.
– Даже здесь меня нашел! Это ты так хочешь в сборную?
– Я не могу без вас.
– Как ты?
– Нормально.
- Форвард пропустит не менее шести месяцев.
- Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Источник: «Матч ТВ»