Тюкавин вернулся в Москву и встретился с Карпиным в аэропорту: «Я не могу без вас»

11 марта нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прилетел в Москву после операции на колене в Мюнхене.

В аэропорту Внуково он встретился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Между ними произошел короткий диалог.

– Даже здесь меня нашел! Это ты так хочешь в сборную?

– Я не могу без вас.

– Как ты?

– Нормально.