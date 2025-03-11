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  • Тюкавин вернулся в Москву и встретился с Карпиным в аэропорту: «Я не могу без вас»

Тюкавин вернулся в Москву и встретился с Карпиным в аэропорту: «Я не могу без вас»

Сегодня, 19:30
2

11 марта нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прилетел в Москву после операции на колене в Мюнхене.

В аэропорту Внуково он встретился с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Между ними произошел короткий диалог.

– Даже здесь меня нашел! Это ты так хочешь в сборную?

– Я не могу без вас.

– Как ты?

– Нормально.

  • Форвард пропустит не менее шести месяцев.
  • Он травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
  • У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Тюкавин Константин Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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neim
1741711529
Здоровья Косте. Чувствуется, что Карпин без него команды сборной не видит.
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Интерес
1741712303
Первая спортивно-туристическая поездка Валеры началась с приятной неожиданности.
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