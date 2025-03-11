Дзюба пробовал корм для домашних животных, но никогда не ел лягушек

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поучаствовал в игре «Было или не было».
Соответствующее видео с форвардом «Акрона» опубликовала пресс-служба Фонбет Кубка России.
– Участвовал в драке?
– Было.
– Называл девушку «малыш»?
– Было.
– Разбивал окно и убегал?
– Было.
– Ел просроченные продукты, зная об этом?
– Наверное, да.
– Передаривал подарок, который не нравился?
– Да.
– Плакал при просмотре фильма?
– Было.
– Ел лягушек?
– Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».
– Подглядывал в окна за соседями?
– Да.
– Пробовал собачий или кошачий корм?
– Да.
– Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?
– Было.
– Ел еду после того, как она упала на пол?
– Да, правило трeх секунд всегда есть у тебя.
– Флиртовал ради выгоды?
– Нет.
– Играл в бутылочку?
– Да.
– Читал сообщения в чужом телефоне?
– Да.