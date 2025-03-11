Дзюба пробовал корм для домашних животных, но никогда не ел лягушек

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поучаствовал в игре «Было или не было».

Соответствующее видео с форвардом «Акрона» опубликовала пресс-служба Фонбет Кубка России.

– Участвовал в драке?

– Было.

– Называл девушку «малыш»?

– Было.

– Разбивал окно и убегал?

– Было.

– Ел просроченные продукты, зная об этом?

– Наверное, да.

– Передаривал подарок, который не нравился?

– Да.

– Плакал при просмотре фильма?

– Было.

– Ел лягушек?

– Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».

– Подглядывал в окна за соседями?

– Да.

– Пробовал собачий или кошачий корм?

– Да.

– Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?

– Было.

– Ел еду после того, как она упала на пол?

– Да, правило трeх секунд всегда есть у тебя.

– Флиртовал ради выгоды?

– Нет.

– Играл в бутылочку?

– Да.

– Читал сообщения в чужом телефоне?

– Да.