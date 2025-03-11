«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитника команды Вендела. Бразилец был удалeн с поля на 74-й минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого», – сказал Григорьянц.