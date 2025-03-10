Кавазашвили выделил уникальное качество Дзюбы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил рекорд Артема Дзюбы.

«Дзюба умеет играть в футбол, у него есть голевое чутье, а также неповторимое качество – он умеет прикрывать мяч корпусом от защитников. При этом он никогда не спешит в принятии решения, делает все расчетливо. Дзюба лучше всех играет головой в России.

Очень прилично играл в «Зените», в сборной, было множество моментов, которые он спокойно реализовывал. Даже в такой средней команде, как тольяттинский «Акрон», Артем выделяется. У него есть все для форварда, на поле он умеет абсолютно все. Побив рекорд Кержакова, Дзюба навсегда вошел в историю российского футбола», – сказал Дзюба.