Кавазашвили выделил уникальное качество Дзюбы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил рекорд Артема Дзюбы.
«Дзюба умеет играть в футбол, у него есть голевое чутье, а также неповторимое качество – он умеет прикрывать мяч корпусом от защитников. При этом он никогда не спешит в принятии решения, делает все расчетливо. Дзюба лучше всех играет головой в России.
Очень прилично играл в «Зените», в сборной, было множество моментов, которые он спокойно реализовывал. Даже в такой средней команде, как тольяттинский «Акрон», Артем выделяется. У него есть все для форварда, на поле он умеет абсолютно все. Побив рекорд Кержакова, Дзюба навсегда вошел в историю российского футбола», – сказал Дзюба.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
- Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- 1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.
Источник: «Матч ТВ»