Дзюба не верит, что его рекорд побьют: «Преемника не вижу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не думает, что его рекорд кто-то побьет.

«Я не вижу своего преемника. Все говорили, что это может быть Константин Тюкавин. Сейчас желаю ему скорейшего выздоровления, как и Славе Караваеву», – сказал Дзюба.