Дзюба не верит, что его рекорд побьют: «Преемника не вижу»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не думает, что его рекорд кто-то побьет.
«Я не вижу своего преемника. Все говорили, что это может быть Константин Тюкавин. Сейчас желаю ему скорейшего выздоровления, как и Славе Караваеву», – сказал Дзюба.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
- Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- 1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.
Источник: «Чемпионат»