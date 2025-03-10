Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев попробовал сравнить рекорд Артема Дзюбы и будущий рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, идет тоже на очень крутой рекорд. Но какой круче – затрудняюсь сказать», – заявил Черданцев в эфире телеканала.