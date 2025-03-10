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  • Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина

Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина

Сегодня, 14:52
5

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев попробовал сравнить рекорд Артема Дзюбы и будущий рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, идет тоже на очень крутой рекорд. Но какой круче – затрудняюсь сказать», – заявил Черданцев в эфире телеканала.

  • В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
  • Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
  • 1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Черданцев Георгий
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Комментарии (5)
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АК 68
1741608146
Не далёкий - разве можно от него что-то умного услышать.
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FanatSerj
1741609138
Вот это чердак ляпнул, так ляпнул.
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СильныйМозг
1741609972
Рекорд Овечкина будет распространяться на весь мир, а рекорд Дзюбы на РПЛ. Действительно, не поймёшь что круче!?
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timon2401
1741610127
)))) сам понял что ляпнул то?? один мировый рекорд (если произойдёт), а про второй только в России и знать то будут)))
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