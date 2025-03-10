Черданцев допустил, что рекорд Дзюбы круче будущего рекорда Овечкина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев попробовал сравнить рекорд Артема Дзюбы и будущий рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.
«Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, идет тоже на очень крутой рекорд. Но какой круче – затрудняюсь сказать», – заявил Черданцев в эфире телеканала.
- В воскресенье 36-летний Дзюба забил 234-й гол в карьере в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).
- Он опередил Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
- 1-й гол в карьере Дзюба забил в 2007 году.
Источник: «Бомбардир»