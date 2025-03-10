Мостовой ответил, в чем он лучше Дзюбы

Александр Мостовой высказался о рекорде Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона» забил сегодня «Крыльям Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. На его счету 234 гола в карьере.

«Дзюба забил больше всех в России, а я – в Европе! Никто из российских футболистов в европейских первенствах столько не забивал. Но я же не хожу и не хвастаюсь. А про то, сколько я голевых передач отдал, вообще молчу. Это даже никто не считает почему-то.

Да, Артема поздравляю. Но все рекорды бьются. Должен же был кто-то обогнать Александра Кержакова. В общем, спокойно нужно относиться ко всем подобным достижениям», – сказал Мостовой.