Медведев высказался о рекорде Дзюбы

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал рекордный гол Артема Дзюбы.

Форвард «Акрона» забил сегодня «Крыльям Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. На его счету 234 гола в карьере.

«Хочу поздравить Артема с этим выдающимся достижением. Он теперь номер один по забитым голам в России и абсолютно по заслугам. Тот факт, что он достиг этого в этом сезоне, играя за команду, которая не входит в число топ‑команд нашей страны, заслуживает особого почтения. Хочу пожелать Артему здоровья, желания играть в футбол и забивать еще и еще», – сказал Медведев.