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  • Ловчев: «Прошлое десятилетие было десятилетием Аршавина, а последнее – эпоха Дзюбы»

Ловчев: «Прошлое десятилетие было десятилетием Аршавина, а последнее – эпоха Дзюбы»

Сегодня, 17:38
2

Евгений Ловчев прокомментировал рекорд Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» забил сегодня «Крыльям Советов» и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. На его счету 234 гола в карьере.

«Мы приходим в спорт для того, чтобы быть во всем первыми: и на футбольном поле, и в турнирной таблице. Чтобы прославлять себя и свою семью, страну, все, что с тобой связано. Для Дзюбы это важно. И это строчка в биографии, которая останется на долгое время, а может быть, на всю жизнь.

На вершине бомбардирского списка была одна фамилия, а теперь стала другая. Для любого спортсмена это очень важно. Я знаю Артема, нахожусь с ним в дружеских отношениях. Этот человек плоть от плоти на всю жизнь связан со «Спартаком». Он воспитанник красно‑белых. Но ему, может быть, не очень повезло с тренером, с Валерием Карпиным. Он его все время вытуривал, но Артем везде доказывал свою состоятельность.

Если говорить об эпохах, то прошлое десятилетие было десятилетием Андрея Аршавина, а последнее десятилетие было эпохой Дзюбы. Куда бы этот футболист ни приходил, мы не говорим так много ни о ком другом, как о нем. Он очень заметная фигура, и у меня с ним прекрасные отношения. Я ему желаю, чтобы строчка с его фамилией на первом месте была долгие годы и перебила бы умы, которые хотят его обогнать», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Ловчев Евгений
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Комментарии (2)
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алдан2014
1741532190
Какую дичь несёт Серафимыч... Ну не берите у него интервью пожалуйста. Дружит он с Дзюбой... Дзюба вписал свое имя в историю рпл как игрок,но как человек сам себя и обесценил. Напомнить Ловчеву как этот ,якобы спартаковец,топтался по спартаковской атрибутике,сколько гов...на в адрес болельщиков вылил ..Их отношения с Валерой,это их отношения.
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алдан2014
1741532388
Аршавин в Англии покер закатывал Ливерпулю( могу ошибиться) . А Артем ? Где он кроме половины российских клубов играл?
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