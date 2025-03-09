Быстров двумя словами объяснил, зачем «Зенит» купил Соболева у «Спартака»

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил игру за команду в исполнении форварда Александра Соболева.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

В 13 матчах РПЛ за «Зенит» у Александра 0+0.

Следующий соперник «Зенита» в РПЛ – «Спартак» (16 марта).

– Соболеву здорово досталось от прессы и болельщиков за две симуляции в игре с ЦСКА. Как он вам в матче с «Факелом» (2:0) за те 20 минут, что провел на поле? Две его передачи вполне могли стать голевыми.

– Вы о чем? Какие передачи?

– Почти голевые – на Горшкова и Мимовича.

– Хм. Он же нападающий. И с такой командой, которая идет на вылет, должен забивать голы! Понимаете? Ему надо себя проявлять уже.

А пасовать... Поставьте даже сейчас Радимова в центр поля, и он будет пасовать намного лучше того же Соболева.

– Думаете?

– Да я не думаю, а просто в этом уверен.

– Значит, не понимаете, зачем «Зенит» взял Соболева?

– Да я-то понимаю. Я не понимаю, почему он так играет. Вот и все.

– Так зачем взяли?

– Российский паспорт.