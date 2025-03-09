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Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела

Сегодня, 11:48

Спортивный юрист Михаил Прокопец анонсировал наказание «Факелу» за инцидент в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

  • Болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.
  • Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.
  • Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча – клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч», – сказал Прокопец.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел
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