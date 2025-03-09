Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела

Спортивный юрист Михаил Прокопец анонсировал наказание «Факелу» за инцидент в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча – клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на один матч», – сказал Прокопец.