Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение игроков команды по поводу вчерашнего инцидента в Воронеже.

Во время матча 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0) болельщики воронежцев допустили акт расизма в отношении Вендела.

Бразилец отреагировал неприличным жестом и был удален.

Вендел пропустит следующий матч РПЛ против «Спартака» (16 марта).

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», – сказано в коллективном обращении «Зенита».