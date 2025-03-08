Гонду прокомментировал победу над «Факелом»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду выразил мнение об игре команды в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
– Мне кажется, мы провели очень хорошую игру. Мне рассказывали ребята, что в Воронеже никогда не бывает легко.
Главное, что победили. Даже в большинстве не так хорошо удавалось контролировать игру. Но основная задача выполнена. Увозим три очка.
– Вам в какой схеме комфортнее играть?
– При любой формации стараюсь приносить максимум пользы. Самое главное, чтобы команда продолжала забивать и выигрывать. А кто забивает голы, уже не так важно.
- Гонду забил первый мяч «Зенита» в матче и отдал передачу на Матео Кассьерру в эпизоде со вторым голом.
- В этом сезоне аргентинец забил 8 мячей и отдал 1 передачу в 17 матчах за петербуржцев.
Источник: «Матч ТВ»