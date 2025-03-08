Бышовец оценил шансы ЦСКА на топ-3 в этом сезоне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что ЦСКА в этом сезоне сможет побороться за призовое место в РПЛ.

«Игра ЦСКА с «Зенитом» была матчем равных соперников. У ЦСКА достаточно креативная команда, хорошая средняя линия. Поэтому тот же «Зенит» столкнулся с проблемами при переходе от обороны в атаку.

У армейцев есть хорошие возможности попасть в тройку, они точно могут рассчитывать на призы. Я бы со счетов ещe «Локомотив» не сбрасывал.

Я настроен оптимистично, что ЦСКА поднимется с шестого места. Им не хватало стабильности в первой части сезона. Были хорошие матчи и поражения, где команда владела преимуществом, но не доводила дело до конца», – сказал Бышовец.