Карпин прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем вызвал в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
– В расширенном списке значится защитник Дуглас Сантос. Очевидно, он размышляет, как быть, играть ли за Россию. Он советовался с вами?
– Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном – значит, будет вызов.
– Вам известно, к какому решению склоняется Сантос?
– Не знаю. Если он не заинтересован, то должен сообщить об этом в РФС. Не мне лично.
– Вы, наверное, должны слышать мнения и разговоры: у нас что, своих футболистов не хватает?
– Спрошу: кто лучший левый защитник чемпионата России последних сезонов?
– Дуглас Сантос.
– Правильно.
– И все же. Неужели своих нет?
– А я повторю вопрос: кто лучший левый защитник? Есть ли у него российский паспорт? Паспорт есть. Еще что-то надо объяснять?
- 30-летний Дуглас Сантос получил гражданство России 21 октября 2024 года.
- Он попал в расширенный состав сборной на товарищеский матч с Замбией 25 марта.
- Также Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на игры с Колумбией (дома) 20 марта и Аргентиной (в гостях) 25 марта, но не попал в окончательную заявку.