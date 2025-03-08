Карпин прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем вызвал в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

– В расширенном списке значится защитник Дуглас Сантос. Очевидно, он размышляет, как быть, играть ли за Россию. Он советовался с вами?

– Беседы не было. Сантос в предварительном списке. Окажется в окончательном – значит, будет вызов.

– Вам известно, к какому решению склоняется Сантос?

– Не знаю. Если он не заинтересован, то должен сообщить об этом в РФС. Не мне лично.

– Вы, наверное, должны слышать мнения и разговоры: у нас что, своих футболистов не хватает?

– Спрошу: кто лучший левый защитник чемпионата России последних сезонов?

– Дуглас Сантос.

– Правильно.

– И все же. Неужели своих нет?

– А я повторю вопрос: кто лучший левый защитник? Есть ли у него российский паспорт? Паспорт есть. Еще что-то надо объяснять?