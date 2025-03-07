Мостовой – о рекорде Дзюбы: «У меня забитых мячей «Реалу или «Барсе» больше, чем у кого-то волос на голове»

Александр Мостовой напомнил о своих достижениях, комментируя близость Артема Дзюбы к статусу лучшего бомбардира в истории российского футбола.

В 19-м туре РПЛ форвард «Акрона» забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у него 233 гола в российской истории – как и у Александра Кержакова.

Следующий мяч Дзюбы обновит рекорд.

– Дзюба вскоре должен обогнать Кержакова и стать лучшим бомбардиром в российской истории. Действительно он такой сильный форвард? Как так получилось?

– Ну, давайте так: Артем из зарубежных клубов немного поиграл только в Турции. Я же в российском чемпионате не провел ни одной встречи. Но если бы играл, тоже рекорды устанавливал бы.

Поэтому к его достижениям спокойно отношусь. Ну, так вышло, молодец... Но у меня больше 80 голов в европейских чемпионатах. И никто про это не вспоминает. Попробуйте, добейтесь там такого же результата.

– Сейчас это выглядит нереальным.

– У меня забитых мячей «Реалу» [4 в 15 матчах] или «Барселоне» [6 в 16 матчах] больше, чем у кого-то волос на голове. Поэтому все эти сравнения...

Сейчас стали считать «гол + пас». А мы пасы не делали? У меня в одном чемпионате было 20 голевых передач. Можно представить, сколько их было за всю карьеру?