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  • Тренер сборной России оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Тренер сборной России оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Сегодня, 18:18

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом в этом сезоне.

– Первая игра после рестарта показала, что отсутствие трансферов зимой у «Краснодара» – реальная проблема?

– Я не увидел у «Краснодара» ни одной замены, которая усилила бы игру. К тому же, мне показалось, что Мусаев поздно начал делать изменения.

А что касается зимнего трансферного окна, то «Краснодар» не только никого не купил, но и отдал Арутюняна и Кокшарова, которые сейчас могли пригодиться, выходя на замену.

Вот Тормена получил травму, вышел Кайо. Для меня это не футболист для борьбы даже за топ-3.

– Так еще и Сперцян выбыл как минимум на месяц.

– Это большой удар по чемпионским амбициям «Краснодара», как и травма Тормены. Вот за счет чего они ушли на паузу на первом месте? Вся обойма «Краснодара» была в строю – минимум травм и дисквалификаций.

В отличие от «Зенита» и «Спартака», для «Краснодара» каждая потеря ощутима.

  • «Краснодар» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре РПЛ.
  • Южане вместе с «Зенитом» и «Спартаком» делят лидерство в чемпионате – у всех по 40 очков.
  • Сейчас команда играет на выезде с «Пари НН». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард Писарев Николай
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