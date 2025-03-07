Тренер сборной России оценил перспективы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о шансах «Краснодара» стать чемпионом в этом сезоне.

– Первая игра после рестарта показала, что отсутствие трансферов зимой у «Краснодара» – реальная проблема?

– Я не увидел у «Краснодара» ни одной замены, которая усилила бы игру. К тому же, мне показалось, что Мусаев поздно начал делать изменения.

А что касается зимнего трансферного окна, то «Краснодар» не только никого не купил, но и отдал Арутюняна и Кокшарова, которые сейчас могли пригодиться, выходя на замену.

Вот Тормена получил травму, вышел Кайо. Для меня это не футболист для борьбы даже за топ-3.

– Так еще и Сперцян выбыл как минимум на месяц.

– Это большой удар по чемпионским амбициям «Краснодара», как и травма Тормены. Вот за счет чего они ушли на паузу на первом месте? Вся обойма «Краснодара» была в строю – минимум травм и дисквалификаций.

В отличие от «Зенита» и «Спартака», для «Краснодара» каждая потеря ощутима.