Бабич объяснил, почему «Спартаку» будет сложно в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич ожидает непростой игры против «Рубина» в 20-м туре РПЛ.

«Нам предстоит непростой матч, «Рубин» – очень хорошая команда, способная доставить проблемы любому сопернику но мы сделаем всe для победы. У нас хорошая серия, рад, что после зимней паузы мы смогли ее продолжить победой над «Оренбургом». Уверен, у нас сильная команда и мы способны продолжать побеждать и бороться за золото чемпионата», – сказал Бабич.