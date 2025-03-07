Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новом правиле, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер держит мяч более 8 секунд.

«Уже было ограничение в шесть секунд – давали карточку. Сейчас сделали восемь секунд и угловой. Но что это меняет? Много вы видели желтых карточек за затяжку? То же самое будет и сейчас», – сказал Карпин.