Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новом правиле, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер держит мяч более 8 секунд.
«Уже было ограничение в шесть секунд – давали карточку. Сейчас сделали восемь секунд и угловой. Но что это меняет? Много вы видели желтых карточек за затяжку? То же самое будет и сейчас», – сказал Карпин.
- Новые правила вступят в силу в сезоне-2025/26.
- Ранее действовало «правило шести секунд», тогда назначался свободный удар.
Источник: «Советский спорт»