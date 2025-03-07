Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями

Сегодня, 09:17
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новом правиле, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер держит мяч более 8 секунд.

«Уже было ограничение в шесть секунд – давали карточку. Сейчас сделали восемь секунд и угловой. Но что это меняет? Много вы видели желтых карточек за затяжку? То же самое будет и сейчас», – сказал Карпин.

  • Новые правила вступят в силу в сезоне-2025/26.
  • Ранее действовало «правило шести секунд», тогда назначался свободный удар.

Еще по теме:
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ 1
Мостовой – о Карпине: «Теперь может сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться» 7
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам 3
Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
мАсквобадгуно
1741329050
У Спартака, вратарь разыгрываем мяч по 3 минуты, если ведут в счёте, а судья бездействует.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером
20:00
2
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ
19:30
1
Карасева сняли с матча «Крылья Советов» – «Акрон»
19:07
2
Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА
18:35
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
18:26
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
18:06
8
В Италии раскрыли следующий клуб Осимхена
17:48
1
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
17:38
5
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб
17:29
7
Все новости
Все новости
Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии
11:39
9
Карпин оценил новое правило о затяжке времени вратарями
09:17
1
Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам
08:47
3
В РФС прокомментировали ситуацию с контрактом Карпина
26 февраля
2
Мостовой назвал чушью заявление Карпина
26 февраля
10
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить сборную России
25 февраля
13
Глушенков готов встретиться с Карпиным
25 февраля
3
Абаскаль согласился возглавить сборную России
25 февраля
17
Глушенков: «Я никогда не отказывался от вызова в сборную»
25 февраля
6
Названы дата и место проведения матча Россия – Замбия
21 февраля
2
Ангола заинтересована в матче с Россией
6 февраля
4
Канчельскис оценил вариант перехода России в Азию
4 февраля
3
Мостовой объяснил, почему России не нужно переходить в Азию
4 февраля
5
Россия отказалась от матча с Бонайре
24 января
4
Сборная из Африки ждет ответа от РФС о товарищеском матче с Россией
24 января
6
В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией
13 января
3
Беларусь предложила России провести товарищеский матч в июне
8 января
В РФС назвали сроки возможного проведения матча России с Венгрией
6 января
5
Мостовой назвал условие для проведения матчей России с Бразилией и Аргентиной
1 января
2
Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»
2024.12.29 23:27
5
Стало известно о стратегии РФС, по которой Россия сыграет в отборе ЧМ-2030
2024.12.24 11:09
15
Пономарев – о снятии бана с России: «Свежо предание, но верится с трудом»
2024.12.22 12:40
2
Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ
2024.12.21 14:08
4
Карпин высказался о целесообразности матча с Брунеем
2024.12.19 11:33
4
Тренер клуба РПЛ поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную ради рекорда
2024.12.11 13:39
8
Мостовой – о будущем российского футбола: «Какой футбол, если будем играть с Брунеем?!»
2024.12.11 09:42
4
Стало известно, когда Россия может сыграть с Парагваем
2024.12.07 14:30
Генсек РФС сказал, сыграет ли сборная России на Кубке наций Центральной Азии
2024.12.04 10:39
9
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 