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  • Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам

Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам

Сегодня, 08:47
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возвращении национальной команды на международные турниры.

«Почему нет? Не так давно эта вероятность была мифической. Сегодня изменилась информационная повестка, мы можем допустить возвращение в международные турниры и говорить о том, что это может произойти быстрее, чем кажется здесь и сейчас.

Но даже если бы сейчас поменялось в один момент, впереди у нас всe равно осталась бы Замбия. И мы готовились бы к ней так же, как готовимся в нынешних реалиях. Не будем загадывать. Горизонт отбора к ЧЕ-2028 мне видится самым реалистичным.

Стратегия по формированию и развитию сборной России? Вектор был задан. Путь, по которому движемся, будет продолжен. В фокусе – молодые футболисты, в том числе и те ребята, которые, возможно, не были бы названы в расширенном списке и не получили бы вызова, будь мы в календаре официальных матчей», – сказал Карпин.

  • 25 марта сборная России дома проведет товарищеский матч с Замбией.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Отбор на ЧЕ-2028 стартует с розыгрыша Лиги наций-2026/27, который начнется после ЧМ-2026.

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Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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aldo conte
1741328057
Даже Трамп и Путин не знают, когда и чем вся эта хрень закончится, а Карпину уже всё известно. Да ему не сборной, а страной руководить нужно!
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