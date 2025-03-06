Карпин откровенно рассказал, о чем разговаривал с Кахигао на матче «Спартак» – «Оренбург»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

– Вы недавно посетили матч «Спартака» с «Оренбургом», общались там с Франсисом Кахигао. Что он рассказал?

– Мы познакомились на матче. Говорили о спартаковских ребятах – Денисове, Умярове, Литвинове и так далее… Кахигао делился впечатлениями о российском футболе и российской действительности. Мне интересны мнения Кахигао изнутри, так получим больше информации о кандидатах из «Спартака».

Вообще, общение со спортивными директорами – это обычная практика. Со спортдиректором «Реала Сосьедад» обсуждаем дела Захаряна: в каком он состоянии, какие существуют проблемы, чем они занимаются.