В «Спартаке» раскрыли, как выделяется бюджет на трансферы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, как проходит процесс подписания нового игрока.

Прошедшей зимой были куплены 3 футболиста суммарно за 29,9 миллиона евро.

Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.

– Кахигао говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в 50 миллионов евро?

– Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас – нет такого, чтобы спортивному директору давали 30 миллионов и трать их, как хочешь.

– Как это работает в «Спартаке»?

– Формируется задача под трансферное окно. Под задачу формируется список футболистов, которые могут прийти, спортивный директор отрабатывает и формирует шорт-лист доступных кандидатов.

И далее расставляются приоритеты, затем спортивный директор идет согласовывать бюджет на покупку футболистов на трансферный комитет.

Если его аргументы убедительны, а футболист для нас важен, финансирование сделки будет подтверждено.