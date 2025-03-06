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В «Спартаке» раскрыли, как выделяется бюджет на трансферы

Сегодня, 12:12
10

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, как проходит процесс подписания нового игрока.

  • Прошедшей зимой были куплены 3 футболиста суммарно за 29,9 миллиона евро.
  • Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.

– Кахигао говорил о бюджете на трансферы. Правда ли, что на зиму была сумма в 50 миллионов евро?

– Это работает немного по-другому, во всяком случае у нас – нет такого, чтобы спортивному директору давали 30 миллионов и трать их, как хочешь.

– Как это работает в «Спартаке»?

– Формируется задача под трансферное окно. Под задачу формируется список футболистов, которые могут прийти, спортивный директор отрабатывает и формирует шорт-лист доступных кандидатов.

И далее расставляются приоритеты, затем спортивный директор идет согласовывать бюджет на покупку футболистов на трансферный комитет.

Если его аргументы убедительны, а футболист для нас важен, финансирование сделки будет подтверждено.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (10)
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мАсквобадгуно
1741253709
И к подтвержденному трансферу пририсовывается +10-15 миллионов на распил.
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acor94
1741254238
Значит за трансферы отвечают комететчики а не спортдир и тренер? Тогда понятно откуда 20 миллионов на тобагского голеадора...
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NewLife
1741254563
Я вот удивляюсь, какое дело немытым до того, как формируется трансферный бюджет и тратятся деньги частной компании, т.е. частных акционеров, в то время, как сами транжирят наши с вами деньги через гос компанию Газпром, только чтобы Лелик был доволен))??
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Тинез Розоп
1741255073
Приоритет только никак выходит…(крайние защитники)
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FROLL007
1741256362
Как выделяется? Понаберут весь европейский неликвид за дорого, дальше болельщики на заправках оплачивают их стоимость.
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