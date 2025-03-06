Бабаев – о 19-летнем полузащитнике ЦСКА: «Показывает самый серьeзный прогресс после Головина»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высоко оценил игру Матвея Кисляка.
«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьeзный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки.
Есть определeнные сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путeм. Не с точки зрения перехода в «Монако», а того уровня, которого достиг Александр.
Пока предостерeг бы делать далеко идущие выводы, но я очень рад, что на данный момент Матвей пользуется шансом и продолжает прибавлять.
Очень нравится характер Кисляка, это очень важно для спортсмена, помимо таланта и физических данных.
В этом плане у Матвея оптимальное сочетание, надеюсь, что у него всe получится», – сказал Бабаев.
- 19-летний Кисляк провел 27 матчей за главную команду ЦСКА и забил 2 гола.
- Его контракт с армейцами действует до 2028 года.
- Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.