Бабаев – о 19-летнем полузащитнике ЦСКА: «Показывает самый серьeзный прогресс после Головина»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высоко оценил игру Матвея Кисляка.

«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьeзный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки.

Есть определeнные сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путeм. Не с точки зрения перехода в «Монако», а того уровня, которого достиг Александр.

Пока предостерeг бы делать далеко идущие выводы, но я очень рад, что на данный момент Матвей пользуется шансом и продолжает прибавлять.

Очень нравится характер Кисляка, это очень важно для спортсмена, помимо таланта и физических данных.

В этом плане у Матвея оптимальное сочетание, надеюсь, что у него всe получится», – сказал Бабаев.