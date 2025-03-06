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Николич рассказал о смене тактической схемы в ЦСКА

Сегодня, 09:35
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал изменения в игре команды.

  • Армейцы идут на 6-м месте в РПЛ.
  • В первом матче после зимней паузы они на выезде отобрали очки у «Зенита» – 0:0.

– Матч с «Зенитом» стал своеобразной презентацией новой тактики ЦСКА. Команда сыграла 4-4-2 с ромбом в центральной зоне. По-вашему, как прошел дебют новой схемы? Что вам понравилось, а что – не совсем?

– Я это оцениваю чуть иначе, чем просто «понравилось – не понравилось». Это то, с чем мы живем почти два месяца, над чем работаем в ежедневном режиме.

Важно, что футболисты понимают наши требования, стараются выполнять их на поле. Думаю, процентов на 90-95 это уже получается.

Речь обо всех основных составляющих – прессинге, контроле мяча, отборе, правильном расположении, движении и так далее.

– Вы пошли на смену тактической схемы, хотя состав команды зимой почти не изменился. Почему приняли такое решение?

– Эта схема, на мой взгляд, позволит нашей команде лучше прогрессировать. Играть в более острый и современный футбол. Это основное, почему я избрал этот путь.

На сборах мы хорошо ее наиграли, времени было достаточно. Да, мы работали той же обоймой, что была в первой части сезона. Минус Саша Зделар и плюс Алеррандро, который появился в самом конце подготовки.

Я понимал это и принял решение усиливать игру за счет внутренних ресурсов. Полагаю, что Койта, Глебов, Шуманский, Пьянич, Жемалетдинов, Бистрович достаточно серьезно прибавили и готовы показывать свои лучшие качества.

Хочу подчеркнуть важный момент. Все говорят, что у ЦСКА сейчас «ромб Марко», тот самый, что раньше был в «Локомотиве». Но это не одно и то же.

Не хотел бы конкретизировать, раскрывая тактические нюансы. Футбол изменился, и мои взгляды на определенные вещи также поменялись.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко
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FWSPM
1741247260
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