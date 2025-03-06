Хаби Алонсо объяснил разгром «Байера» от «Баварии» в ЛЧ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал крупное поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.
- Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол в активе Джамала Мусиалы, который воспользовался ошибкой вратаря.
- «Байер» последнюю четверть матча провел в меньшинстве из-за удаления Норди Мукиэле.
- Ответная встреча состоится 11 марта в Леверкузене.
«Сегодня многое сложилось не в нашу пользу, но это только наша вина. Мы плохо контролировали ситуацию и допускали грубые ошибки. Конечно, это очень раздражает.
Потребуется время, чтобы осмыслить эту игру. Но ничего еще не окончено.
В футболе происходили самые безумные вещи, и мы будем бороться, чтобы на следующей неделе тоже случилось что-то неординарное», – сказал Алонсо.
Источник: сайт УЕФА