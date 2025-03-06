Хаби Алонсо объяснил разгром «Байера» от «Баварии» в ЛЧ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал крупное поражение от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы выиграли со счетом 3:0.

Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол в активе Джамала Мусиалы, который воспользовался ошибкой вратаря.

«Байер» последнюю четверть матча провел в меньшинстве из-за удаления Норди Мукиэле.

Ответная встреча состоится 11 марта в Леверкузене.

«Сегодня многое сложилось не в нашу пользу, но это только наша вина. Мы плохо контролировали ситуацию и допускали грубые ошибки. Конечно, это очень раздражает.

Потребуется время, чтобы осмыслить эту игру. Но ничего еще не окончено.

В футболе происходили самые безумные вещи, и мы будем бороться, чтобы на следующей неделе тоже случилось что-то неординарное», – сказал Алонсо.