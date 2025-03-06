Тренер «ПСЖ» Энрике одним словом описал поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

Парижане выиграли по ударам – 27:2.

Единственный гол забил Харви Эллиот на 87-й минуте.

За минуту до этого он вышел на замену вместо Мохамеда Салаха.

Гол Хвичи на 21-й минуте отменили из-за минимального офсайда.

Ответная встреча состоится 11 марта на «Энфилде».

«Это очень несправедливо. Возможно. мы провели самый цельный матч в Лиге чемпионов. Лучшим игроком «Ливерпуля» был вратарь.

Я очень горд своей командой, но футбол порой несправедлив. Подумаем об ответной игре», – сказал Энрике.