Галактионов объяснил, в чем успешность нынешнего «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему гордится своей командой.
«Надо разделять трансферную историю на две составляющие. К нашим игрокам разные предложения. Успех нашего клуба заключается в том, что мы сохранили костяк.
Нам необходимо заматереть, сыграться и добиваться максимального результата в наших сочетаниях.
С другой стороны, всегда хочется усиления. У нас три легионера, а остальные игроки из России, мы этим гордимся.
Иногда мне подбрасывают новости, что я посмотрел 25 нападающих, часть из них зарубил. Не надо вводить людей в заблуждение.
Важны микроклимат в команде, физическая готовность. Такая политика клуба с учетом сегодняшних реалий, в которых находится наша страна. У нас есть нацеленность на сохранение русского костяка», – заявил Галактионов.
- «Локо» идет на 5-м месте в РПЛ с 36 очками в 19 турах.
- Галактионов тренирует команду с ноября 2022 года.