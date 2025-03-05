Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»

Спортивный комментатор Алексей Андронов жестко прошелся по форварду «Зенита» Александру Соболеву.

Петербуржцы в субботу сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.

У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».

Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

«Я думаю, более смешного и жалкого одновременно игрока в российском футболе не было никогда.

Дзюба таким не был, например. Это такая неймаровщина для бедных. Радим красавец, по делу пришил!» – написал Андронов в своем телеграм-канале.