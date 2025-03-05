Андронов – о Соболеве: «Более смешного и жалкого игрока в российском футболе не было никогда»

Спортивный комментатор Алексей Андронов жестко прошелся по форварду «Зенита» Александру Соболеву.
- Петербуржцы в субботу сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
- Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
- У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
- Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
«Я думаю, более смешного и жалкого одновременно игрока в российском футболе не было никогда.
Дзюба таким не был, например. Это такая неймаровщина для бедных. Радим красавец, по делу пришил!» – написал Андронов в своем телеграм-канале.
- Владислав Радимов предложил называть Соболева пингвином, а не дельфином.
- Он считает, что дельфины ныряют гораздо артистичнее и интереснее, чем нападающий «Зенита».
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова