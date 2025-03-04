Радимов предложил называть Соболева пингвином, а не дельфином

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил симуляции нападающего команды Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).

Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.

У Соболева в 12 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь. (Смеется.)

Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция.

– Соболев изменился по сравнению с осенью?

– Мне понравилось, как он вышел на самом деле. Понятно, что ему не хватает уверенности в собственных силах, но ее никто и не гарантирует в такой команде. Но он вышел заряженным на борьбу и продуктивнее Кассьерры, скажем так. Мне хотелось бы больше видеть навесов, прострелов с флангов при такой закрытой игре ЦСКА в конце второго тайма. Чтобы там и Соболев мог побороться. Это было бы более эффективно. Зенитовцы пытались довести как-то до решающего момента, но разыграть не всегда получалось очень тонко.