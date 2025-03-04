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  • Радимов предложил называть Соболева пингвином, а не дельфином

Радимов предложил называть Соболева пингвином, а не дельфином

Вчера, 11:47
4

Бывший зенитовец Владислав Радимов оценил симуляции нападающего команды Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

  • Форвард «Зенита» дважды упал в штрафной площади в матче с ЦСКА (0:0).
  • Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти в пользу петербуржцев.
  • У Соболева в 12 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

– Ну, скажем так, первое падение – это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Он был первым на мяче – подставляй корпус и расстреливай Акинфеева. Я думаю, что он заранее нацелился на это. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь. (Смеется.)

Во втором моменте я допускаю, что касание было, по ноге ему попали. Но, в принципе, он мог устоять. А еще здесь с Соболевым сыграл шутку как раз эпизод за три минуты до этого, когда вот он как пингвин упал. И в этом плане, я думаю, судья и не купился на это, подумал, что опять симуляция.

– Соболев изменился по сравнению с осенью?

– Мне понравилось, как он вышел на самом деле. Понятно, что ему не хватает уверенности в собственных силах, но ее никто и не гарантирует в такой команде. Но он вышел заряженным на борьбу и продуктивнее Кассьерры, скажем так. Мне хотелось бы больше видеть навесов, прострелов с флангов при такой закрытой игре ЦСКА в конце второго тайма. Чтобы там и Соболев мог побороться. Это было бы более эффективно. Зенитовцы пытались довести как-то до решающего момента, но разыграть не всегда получалось очень тонко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
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Комментарии (4)
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1741078671
Пингвины со скал и возвышенностей прыгают в океан тоже очень красиво!Из одной среды в другую.А дельфины и Соболев действуют в одной среде.Так что он-"ФакДельфин".
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Тинез Розоп
1741079213
Сгнобят дурака. Свои уже насмехаются)))
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Спартачище
1741087247
Над собольком ржут уже и болотные выкормыши Испоганил карьеру болотной грязью очередной недоумок
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АЛЕКС 58
1741091446
Все смеются с дельфина за его неуклюжие нырки,и только сельдерей делает вид,что это не так. Сладкая парочка-Дельфин и Русалка
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