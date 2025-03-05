Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о травме Константина Тюкавина.

Форвард «Динамо» пропустит не менее шести месяцев.

Он травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).

У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

– Но самая неприятная новость – травма Тюкавина, не так ли?

– Да, на сегодняшний день именно это самое неприятное. После проведения МРТ мне позвонил доктор и сообщил о результатах.

– Была надежда, что обойдется…

– Сразу после матча до конца не было понятно, что речь именно о разрыве крестообразной. Но после МРТ все прояснилось. И стали понятны сроки восстановления.