Карпин назвал самую неприятную новость по итогам 19-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о травме Константина Тюкавина.
- Форвард «Динамо» пропустит не менее шести месяцев.
- Он травмировался в воскресном матче с «Ростовом» (1:1).
- У Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
– Но самая неприятная новость – травма Тюкавина, не так ли?
– Да, на сегодняшний день именно это самое неприятное. После проведения МРТ мне позвонил доктор и сообщил о результатах.
– Была надежда, что обойдется…
– Сразу после матча до конца не было понятно, что речь именно о разрыве крестообразной. Но после МРТ все прояснилось. И стали понятны сроки восстановления.
Источник: «РБ Спорт»