Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
- Сегодня он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
– Стали бы работать в одном штабе с Абаскалем?
– Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет.
Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»