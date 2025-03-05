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Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем

Вчера, 20:51
14

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

  • Сегодня он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

– Стали бы работать в одном штабе с Абаскалем?

– Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет.

Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Тренера уволили в апреле.
  • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
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Комментарии (14)
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Спартач80
1741197930
А можно увидеть статистику Мостового-тренера?... А то всё про Абаскаля... Сравнить бы...
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k611
1741198830
Прям удивительно, чудеса...
Ответить
Таврида
1741200368
Клоун, врачей и фармацевтов в тренерский штаб тоже из бывшых футболлеров будешь себе подбирать?
Ответить
кайрос
1741200897
Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем===== Ахренеть...А ему кто то предлагал ? Гы гы
Ответить
АК 68
1741201107
Следующий вопрос будет - пойдёт ли он работать в тренерский штаб Доменико Тедеско?
Ответить
Дубина
1741201191
Саша начинай с фнл минимум!)Много слов...
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bashnat013
1741204166
Это не царь это Шут
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