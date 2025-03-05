Мостовой отказался работать вместе с Абаскалем

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с экс-тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Сегодня он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

– Стали бы работать в одном штабе с Абаскалем?

– Если бы у меня была такая возможность, то, конечно же, нет.

Я бы взял футбольных людей, хоть каких-то, которые к футболу причастны.