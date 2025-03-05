Черданцев оценил игру «Ростова» без Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от первого матча «Ростова» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
- Ростовчане дома сыграли вничью с «Динамо» – 1:1.
– Понравился ли тебе «Ростов» без Карпина?
– Понимаю, что к Карпину приковано большое внимание. Но «Ростов» – это не та команда, которая борется за чемпионство или стоит на вылет. Тренеры приходят и уходят, это обычная ситуация.
Команда сыграла с «Динамо» очень хорошо, за несколько дней не может ничего поменяться, потому что зимой команда готовилась с Карпиным.
Альба был всегда в команде, ничего принципиально не поменял – футболисты те же, схема та же. Карпина нет только физически.
- Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
- За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
- После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.
Источник: «Матч ТВ»