Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»

Бывший главный тренер «Анжи», «Ахмата» Магомед Адиев проанализировал ситуацию в «Зените».
«Я бы в первую очередь отметил тренерский штаб «Зенита». Видно, что они ищут определeнную альтернативу, отказавшись от Клаудиньо и Вендела.
Надо признать, что, когда мотивированный Клаудиньо был в центре поля, он делал там разницу, придавал атакам какие-то логические продолжения, был активен при завершении. Его нет, и вот эта определeнная изюминка, конечно, у «Зенита» пропала», – сказал Адиев.
- «Зенит» делит лидерство РПЛ с «Краснодаром» и «Спартаком».
- Упомянутый Клаудиньо продан зимой в «Аль-Садд».
- Он был в команде с 2021 года.
Источник: «РБ Спорт»