Адиев объяснил, почему у «Зенита» «пропала изюминка»

Бывший главный тренер «Анжи», «Ахмата» Магомед Адиев проанализировал ситуацию в «Зените».

«Я бы в первую очередь отметил тренерский штаб «Зенита». Видно, что они ищут определeнную альтернативу, отказавшись от Клаудиньо и Вендела.

Надо признать, что, когда мотивированный Клаудиньо был в центре поля, он делал там разницу, придавал атакам какие-то логические продолжения, был активен при завершении. Его нет, и вот эта определeнная изюминка, конечно, у «Зенита» пропала», – сказал Адиев.