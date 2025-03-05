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Карасев раскрыл детали диалога с Роналду во время матча

Вчера, 12:43
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Судья Сергей Карасев вспомнил, о чем беседовал с Криштиану Роналду, когда обслуживал в Саудовской Аравии матч «Аль-Насра».

  • В этом сезоне у Карасева 11 матчей в России.
  • Также он иногда судит матчи чемпионата Саудовской Аравии.
  • Карасев дебютировал в РПЛ в 2008 году.

– Вы судили матч Роналду. Как это было?

– Отлично. Никаких проблем. Он как капитан, лидер и один из самых известных игроков в мире может поговорить с арбитром.

– О чем вы говорили?

– Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не желтая, почему там нарушение.

– Вы в 2014 году судили матч с участием Роналду, когда он был в «Реале». С тех пор он изменился?

– Сложно сравнивать. Из того матча помню только, что он возмущался и развел руки, что я не зафиксировал фол. Прошло десять лет, конечно, он укрепился в статусе звезды, дал огромный импульс саудовской лиге. Он первый, кто показал пример остальным футболистам. Я слежу за их чемпионатом как ни за каким другим.

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Источник: «Матч ТВ»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Карасев Сергей
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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1741173766
Спрашивал у Карася , за сколько продаст акции Газпрома…
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DOCTOR PENALTY
1741178325
Карасёв просто скромничает, Роналду попросил поменяться футболками. )
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