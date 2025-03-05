Карасев раскрыл детали диалога с Роналду во время матча

Судья Сергей Карасев вспомнил, о чем беседовал с Криштиану Роналду, когда обслуживал в Саудовской Аравии матч «Аль-Насра».

В этом сезоне у Карасева 11 матчей в России.

Также он иногда судит матчи чемпионата Саудовской Аравии.

Карасев дебютировал в РПЛ в 2008 году.

– Вы судили матч Роналду. Как это было?

– Отлично. Никаких проблем. Он как капитан, лидер и один из самых известных игроков в мире может поговорить с арбитром.

– О чем вы говорили?

– Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не желтая, почему там нарушение.

– Вы в 2014 году судили матч с участием Роналду, когда он был в «Реале». С тех пор он изменился?

– Сложно сравнивать. Из того матча помню только, что он возмущался и развел руки, что я не зафиксировал фол. Прошло десять лет, конечно, он укрепился в статусе звезды, дал огромный импульс саудовской лиге. Он первый, кто показал пример остальным футболистам. Я слежу за их чемпионатом как ни за каким другим.