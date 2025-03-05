Комличенко отреагировал на уход Карпина из «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина и Данила Глебова из клуба.

«Сильно ли бьет уход Глебова и Карпина по «Ростову»? Стараемся компенсировать это, чтобы не обращать внимания. А что теперь, повесить голову и не играть? Есть другие ребята, у которых выпал шанс. Если брать Шанталия, то вот, его шанс. Глебов тоже в таком возрасте пришел в «Ростов» и потихоньку начал доказывать. У Даниила сейчас такой же большой шанс. Почему бы и нет?» – сказал Комличенко.