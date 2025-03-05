Радимов раскритиковал клуб РПЛ: «Это вообще безобразие»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Динамо». Московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ.

– Если кто-то сомневался и думал зимой, что это предсезонка, пускай играет кто хочет, пускай Личка наигрывает, что хочет, это не играет никакой роли, то в этой игре прямо прямая зависимость была от того, что творилось на предсезонке, в моем понимании. Физически команда абсолютно не готова, 90 минут еле выжили. Единственное, что Лунев тащил, а все остальное – это вообще безобразие.

– А Глебов какое впечатление произвел?

– Глебов был не лучше, чем все «Динамо». При том, что Глебов готовился с «Ростовом». Но я скажу так, если бы не было еще и Глебова в середине поля, то там уже в первом тайме «трешка» была бы.