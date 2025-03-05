Симеоне объяснил поражение «Атлетико» от «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча с «Реалом». Его команда уступила в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«Это была игра, в которой очень большую роль сыграла тактика, каждый старался использовать свои моменты по-своему. В ситуации с их голом мы могли бы действовать лучше.

Главная заслуга команды в том, что она не сдалась, не впала в панику, которая возникает при столь раннем пропущенном голе. Она начала играть, завладела мячом, и благодаря этому пришел гол Альвареса, был прострел Джулиано [Симеоне], который Лино не смог замкнуть.

Второй тайм начался точно так же, с гола Браима в ситуации, когда мы могли бы действовать лучше. Чаша весов склонилась в их сторону благодаря тому, что Винисиус и Мбаппе очень хорошо работают на команду, и их потенциалу при игре на контратаках», – сказал Симеоне.