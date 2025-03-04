«Локомотив» забанил журналиста «Матч ТВ» – автора скандального интервью с Дзюбой

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что «Локомотив» наложил бан на репортера Александра Рогулева.

«Завтра футбольный «Локомотив» проводит медиадень. На данное мероприятие сайт «Матч ТВ», как и на большинство матчей команды, решил отправить Александра Рогулева (за ним в редакции закреплена команда, он летал сейчас на матч в Махачкалу). Автора интервью с Артемом Дзюбой.

«Локомотив» без объяснения причин через пресс-службу заявил отвод и объявил, что не пустит Сашу на мероприятие. Это, безусловно, право «Локомотива», так как данное мероприятие не регламентировано.

Но я считаю важным, чтобы эта информация стала общедоступной, так как, на мой взгляд, нарушаются права журналиста на доступ к информации и выполнению своих профессиональных обязанностей. Предвзятое отношения к нашему корреспонденту вызывает, мягко говоря, недоумение», – написал Конов.