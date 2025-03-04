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  • «Локомотив» забанил журналиста «Матч ТВ» – автора скандального интервью с Дзюбой

«Локомотив» забанил журналиста «Матч ТВ» – автора скандального интервью с Дзюбой

Вчера, 20:49
5

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что «Локомотив» наложил бан на репортера Александра Рогулева.

«Завтра футбольный «Локомотив» проводит медиадень. На данное мероприятие сайт «Матч ТВ», как и на большинство матчей команды, решил отправить Александра Рогулева (за ним в редакции закреплена команда, он летал сейчас на матч в Махачкалу). Автора интервью с Артемом Дзюбой.

«Локомотив» без объяснения причин через пресс-службу заявил отвод и объявил, что не пустит Сашу на мероприятие. Это, безусловно, право «Локомотива», так как данное мероприятие не регламентировано.

Но я считаю важным, чтобы эта информация стала общедоступной, так как, на мой взгляд, нарушаются права журналиста на доступ к информации и выполнению своих профессиональных обязанностей. Предвзятое отношения к нашему корреспонденту вызывает, мягко говоря, недоумение», – написал Конов.

  • Упомянутое интервью Дзюбы вышло в ноябре.
  • В нем Артем жестко критиковал руководство «Локомотива».
  • После выхода материала московский клуб добился штрафа для Дзюбы за неэтичные высказывания.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (5)
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Krics
1741112527
Всех с матч-ТВ в бан,ихмо.
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timon2401
1741112920
70% этих "журналистов" надо банить, дабы 70% информации которую они доводят до читателя "заказная".. особенно если эти "журналисты" имеют отношение к газпром медии
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кайрос
1741114419
Зюба токсичный.От него и журналист токсикоз получил.Гы гы
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алдан2014
1741123422
Зюба везде язык свой засунет. Человек за человек то такой неугомонный. Говорить то,что думаешь,не значит быть умным. Коим мнит себя Артём. В голове опилки,как у Винни-Пуха
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andr45
1741154473
Так, Рогулев не журналист, а щелкопер, лгун, провокатор и клеветник, как и все его подельники типа Черданцева, Губерниев и т.д.
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