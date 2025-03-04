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  • В «Спартаке» планируют взыскать с Соболева ущерб за его кражу

В «Спартаке» планируют взыскать с Соболева ущерб за его кражу

Вчера, 17:02
17

Ситуация с кражей Александром Соболевым колоды карт у главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова может разрешиться на ближайшем матче с «Зенитом».

На планы Зеленова взыскать ущерб с Соболева намекнул журналист и инсайдер Сергей Егоров.

«Коллега Зеленов должен получить колоду карт от Алекса Соболева (футболист забрал движимое имущество пресс-атташе в купе поезда Ростов – Москва и не вернул)» – написал Егоров.

  • Ранее Зеленов сообщил, что ущерб от кражи Соболева составил 200 рублей. Соответственно, футболист, чтобы закрыть вопрос, должен вернуть Зеленову колоду либо заплатить указанную сумму.
  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 17 марта.
  • Команды борются за чемпионство.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
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Комментарии (17)
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7:1
1741097081
хряки продолжают пробивать дно. и так посмешище на всю страну (спартачище подтвердит, если вылезет из бачка) - но решили опозориться ещё сильнее. надеюсь, дельфин забьёт в этом матче, вытащит колоду карт из трусов - и швырнёт на тарасофскую скамейку.
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алдан2014
1741097836
Стёб какой-то
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DOCTOR PENALTY
1741097888
Они что, играли в игру " Два дурака"?... )
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Иван Петров 1986
1741098567
Какие-то несерьезные расборки.
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...короче
1741098691
...устроили из СМИ детский сад, пускай и спортивных...
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alefreddy
1741099513
шутник однако....
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Fju-2
1741099665
У Зеленова карт нет. Но ведь он приедет не в карты играть.
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FROLL007
1741101831
Вот для чего клоуны веселят страну? И так с этого клубишка одна ржака. Гыгыгы
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subbotaspartak
1741103959
У тебя в колоде 5 тузов....Джентельмен удачи Косой
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Айболид
1741111104
лукойл с .ондона ещё за выпитую им воду из кулера взыщут .
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