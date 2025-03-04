В «Спартаке» планируют взыскать с Соболева ущерб за его кражу

Ситуация с кражей Александром Соболевым колоды карт у главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова может разрешиться на ближайшем матче с «Зенитом».

На планы Зеленова взыскать ущерб с Соболева намекнул журналист и инсайдер Сергей Егоров.

«Коллега Зеленов должен получить колоду карт от Алекса Соболева (футболист забрал движимое имущество пресс-атташе в купе поезда Ростов – Москва и не вернул)» – написал Егоров.