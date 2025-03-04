Бубнов – о Дзюбе: «Ты че, с ума сошел?!»

Александру Бубнову не понравилась самурайская надпись на майке Артема Дзюбы. Эксперт раскритиковал игрока на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [«Зенит»] стали чемпиономами, он оделся в американского дебила этого?

– В Дэдпула из Marvel.

– У нас санкции! Америка с этим Байденом – враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!

– Это до СВО, по-моему, было.

– Ему там должен был Александр Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?!».

А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет!

– А чем вас самураи смущают? Дэдпул – там цвета хотя бы смутили.

– Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой!