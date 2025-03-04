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Бубнов – о Дзюбе: «Ты че, с ума сошел?!»

Вчера, 14:07
27

Александру Бубнову не понравилась самурайская надпись на майке Артема Дзюбы. Эксперт раскритиковал игрока на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

– Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [«Зенит»] стали чемпиономами, он оделся в американского дебила этого?

– В Дэдпула из Marvel.

– У нас санкции! Америка с этим Байденом – враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!

– Это до СВО, по-моему, было.

– Ему там должен был Александр Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?!».

А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет!

– А чем вас самураи смущают? Дэдпул – там цвета хотя бы смутили.

– Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой!

  • Дзюба – на пути к званию лучшего бомбардира в истории России. У Артема 233 гола, как и у Александра Кержакова.
  • Бубнов вернулся в эфир спустя 7 лет.
  • У него были проблемы с суставами, из-за которых он публиковал только письменные заметки.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Бубнов Александр
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Комментарии (27)
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Mirak92
1741091880
У Бубнова фляга свистит. Дома поди, техника бытовая врагов. Телефон, одежда. Что ты дед творишь. А ну немедленно все в окно выкидывай!!!
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1741091892
А где Бубнова можно будет смотреть?) Я вот люблю западную музыку слушать, чё я теперь ненормальный
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Сергей-Горовой-google
1741091921
а разве не приказано, что уже - друзья?)
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алдан2014
1741092497
Где дзюпа и где уроки истории?... О чем вы, Александр?
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Прокс
1741092683
Наверно скоро биатлон будет комментить,ну хоть что то помнит,уже плюс!
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subbotaspartak
1741094200
Всё в одну кучу свалить И бубнить... бубнить...
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SanInstructor
1741097323
Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша...
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Хулиганин
1741098261
Выпустили кракена.
Ответить
Fju-2
1741098696
Походу Бубнов не знает, что главные враги России - это печенеги и половцы.
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Oldtrafford83
1741151663
У Бубна потёк бубен))
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