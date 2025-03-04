Бубнов – о Дзюбе: «Ты че, с ума сошел?!»

Александру Бубнову не понравилась самурайская надпись на майке Артема Дзюбы. Эксперт раскритиковал игрока на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
– Дзюба, че он творит по большому счету? Сейчас он самурай. Помнишь, когда они [«Зенит»] стали чемпиономами, он оделся в американского дебила этого?
– В Дэдпула из Marvel.
– У нас санкции! Америка с этим Байденом – враги наши. У нас идет СВО. И он в этого идиота надевается и выходит!
– Это до СВО, по-моему, было.
– Ему там должен был Александр Медведев сказать: «Ты че творишь, блин? Мы русские! Какие американцы? Какая культура? Ты че, с ума сошел?!».
А сейчас он самурай. Завтра я не знаю, кем он станет!
– А чем вас самураи смущают? Дэдпул – там цвета хотя бы смутили.
– Да самураи во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть! И сейчас они с Европой и Америкой!
- Дзюба – на пути к званию лучшего бомбардира в истории России. У Артема 233 гола, как и у Александра Кержакова.
- Бубнов вернулся в эфир спустя 7 лет.
- У него были проблемы с суставами, из-за которых он публиковал только письменные заметки.