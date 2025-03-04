Радимов в процентах оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Бывший динамовец Владислав Радимов прокомментировал травму динамовца Константина Тюкавина.

«Для самого Тюкавина в первую очередь это большая проблема. Надо пожелать Косте здоровья! Второе, для «Динамо», конечно, тоже большая сложность, он многие вопросы решал, один из лучших нападающих нашей лиги.

И у «Динамо», я думаю, вероятность того, что они станут чемпионом, приблизилась к 0,1%. Особенно в контексте той игры, которую они показали на предсезонке, и той, что выдали в Ростове», – сказал Радимов.