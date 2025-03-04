«Идут финансовые проверки»: Селюк назвал причину ухода Карпина из «Ростова»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Валерий Карпин ушел из «Ростова» из-за финансовых проверок.

«После того, как он ушел из «Ростова» за три дня до начала чемпионата, я думаю, что это из-за проверок. Сейчас идут финансовые проверки. Он боится, что к нему могут быть претензии, и запачкается имя главного тренера сборной России. Думаю, что это возможно и произойдет», – сказал Селюк.