Черчесов получил предложение с зарплатой 2,5 миллиона в год: известен ответ тренера

У Станислава Черчесова есть вариант в Иране. Неназванный местный клуб предложил тренеру контракт с зарплатой почти 2,5 миллиона евро в год.

Об этом сообщил ведущий программы «Футбол России» Илья Казаков, а затем спросил о предложении у самого Черчесова.

«Деньги для меня никогда мотивацией не были. Рубль – тоже деньги, их надо отрабатывать. Много нюансов.

Пока я в России. Есть желание работать в своей стране. Поэтому подождем», – ответил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».