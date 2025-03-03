Гурцкая объяснил, почему рекорд Дзюбы остался без должного внимания

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, что Артем Дзюба повторил бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

В 19-м туре РПЛ Дзюба забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у Артема 233 гола в российской истории – как и у Кержакова.

Представитель форварда Леонид Гольдман посетовал, что достижению уделили мало внимания в медиа.

– Как вы относитесь к заявлениям Гольдмана о том, что история с обновлением этого рекорда Дзюбой не до конца раскручена в медиа?

– Это связано с личностью Дзюбы. Если бы это был не Дзюба, а более позитивная личность, то, конечно, его раскручивали бы – и все бы трубили об этом на каждом шагу.

У Дзюбы имидж немножко негативный. Никто не хочет раскручивать человека, который на негативе.