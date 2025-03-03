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  • Аршавин сформулировал смысл существования академии «Зенита»

Аршавин сформулировал смысл существования академии «Зенита»

Вчера, 21:35
25

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, зачем работает академия петербургского клуба.

«Зенит» отдал всех, а своих нет. На скамейке из воспитанников только Кержаков и Чистяков.

– Это не ко мне вопрос, честно.

– К кому?

– Не знаю, к главному тренеру «Зенита». Я же не могу их привести и посадить туда.

– Вы разговариваете с Семаком, с руководством, почему так происходит? Воспитанникам никакого шанса не дается.

– Мы уже поговорили шесть лет назад. Ничего не изменилось.

– Что это был за разговор?

– Почему? Давайте что-то делать.

– С кем он был?

– Да со всеми.

– И что сказали? Результат важнее и на академию пофиг?

– Пофиг – нет, потому что «Зенит» тратит много денег на академию, мы привлекаем достаточно хороших игроков. Но…Главное – результат.

– А ради чего тогда академия существует?

– Ну, ее же не закроешь.

– То есть если бы можно было, закрыли бы?

– Да нет, конечно.

– А зачем она тогда нужна?

Мы даем игроков другим командам. Потом их будем забирать.

– Зачем она нужна, если даже чтобы найти игрока на скамейку нужно покупать Зделара?

– Это менталитет. Вместо Ахметова не может кто-то сидеть? Конечно, может. Это вопрос не ко мне. Семака позовите и ему задайте [этот вопрос].

Такие игроки у нас точно есть, за шесть лет их можно было приготовить. Но у главной команды мнение другое. Позовите их, я почему должен за Семака отвечать?

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
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Комментарии (25)
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Тинез Розоп
1741029169
Интересно, а кого они забрали обратно?…
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FCSpartakM
1741029875
В итоге он ничего не сформулировал, кроме не знаю, спросите у других. А на счет Семака, ежегодно тут пишу, что он не тренер. Питерские только, когда игра затухлась начали просыпаться и понимать. По игрокам. Неужели в школе нет молодого уровня Волкова, за которого не нужно будет платить 7 мультов?
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Таврида
1741030435
Что-то Аршавин стал часто тупого включать, академия должна на клуб работать. Ну и и Соболю надо пинка под зад дать, этож не футболист, это морское млекопитающее какое-то...
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russkiisergei
1741031388
кого воспитал позор Российского футбола в нынешнем поколении??? НИКОГО!!! вот и результат
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Интерес
1741031417
Академия-удобный инструмент распила в системе "Зенита",выдаваемый за инструмент решения кадровых проблем всего российского футбола.Впрочем,это касается,в той или иной степени,и других футбольных школ.
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7:1
1741035158
рылы, прежде чем хрюкать - смотрите на свои результаты. но вы же дальше своего рыла не видите. а я напомню, что в этом сезоне из спартага сбежали 16 россиян, и 17й (хлусевич) навострил лыжи. мне лень считать, сколько там из академии - но молодняк (мини-пиги) бежит от вас конкретно. вот где ПОЗОР! гы-гы!
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ScarlettOgusania
1741035436
Аршавину просто нечего ответить на вопрос об академии, потому и валит всё на любителя морковки, типа результат превыше, клака требует! а я что, я ничего, мимо проходил, "никого не убил", а академия для галочки, "куются кадры в советской стране на зло буржуазной Европе"!))
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BRO_football
1741035638
Распил денег. Вот и весь смысл существования. Ну и чтобы в рекламе детей показывать, что якобы Газпром поддерживает молодёжь - наше будущее! Репутацию себе набивают, чтобы думали какая же хорошая компания Газпром!
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Цугундeр
1741060825
Ух ты!) Пухлый хамчик..
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Artemka444
1741062342
Да у всей Москвы так же так то!!!
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