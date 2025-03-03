Карпин прокомментировал домыслы о связи его ухода из «Ростова» с возвращением сборной России в международные турниры

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, связан ли его уход из «Ростова» со скорым возвращением национальной команды в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Он покинул клуб РПЛ с формулировкой «Мне надо сконцентрироваться на работе в сборной России».

«Ничего я не знаю того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди.

Да, вроде бы движение какое-то есть, но это не точно (улыбается), поэтому точно не из-за этого [ушeл из «Ростова»].

Решил сосредоточиться на сборной. Наверное, оно, возвращение российского футбола, чуть ближе, но точно не из-за этого», – сказал Карпин.