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Мостовой: «Только один человек может остановить «Спартак»

Вчера, 15:39
16

Александр Мостовой пошутил о том, кто способен сейчас остановить «Спартак».

  • Москвичи выиграли 7 подряд матчей в РПЛ.
  • Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.

«Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Абаскаль – он только мог остановить этот «Спартак».

Ну, конечно же, это шутка. Но все-таки надо напоминать, особенно тем людям, которые мало понимают в футболе», – сказал Мостовой.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Тренера уволили в апреле.
  • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
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Комментарии (16)
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власик
1741009037
каким-то непонятным образом на первые полосы "гениев" комментирования футбола повылезали угаровы агаповы хомухи веденеевы губерниевы неужели бомбардир не может сыскать более заслуженных, которые хоть чего-то достигли в футболе? А так сидит такой мастер и надо так... надо так...
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WILDLING_HRUNDEL
1741011317
Юморист мостовой, что там останавливать то, бочку с неликвидом) Рубин вот и даст по рылам этим выскочкам нытикам
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Интерес
1741011636
Миллер.А его-ВВП.
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Хулиганин
1741011800
Тяжело царю живется. Даже во сне рыжий приходит и манит его, манит куда-то.
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subbotaspartak
1741013191
Опять он егл Абласкал...
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Arvlad
1741016738
Если это шутка, то она идиотская..., хотя, чего удивляться...
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k611
1741019826
Отстань ты от человека, забудь ты про него.
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James--google
1741024414
Мудак Мостовой опять выдал сеанс словесной дефекации
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Сергей-Елизаров-google
1741058656
Как он надоел упоминать в каждом интервью про понимающих в футболе и непонимаюших. Футбольный гуру. Такое впечатление, что он консультант всех тренеров в мире. Но он общается не со всеми, если тренер не был футболистом, который оценил сам царь, то всё...ты Слуцкий
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Прокс
1741064411
Остановка!!!! Казанский вокзал!!!
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