Мостовой: «Только один человек может остановить «Спартак»

Александр Мостовой пошутил о том, кто способен сейчас остановить «Спартак».
- Москвичи выиграли 7 подряд матчей в РПЛ.
- Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.
«Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Абаскаль – он только мог остановить этот «Спартак».
Ну, конечно же, это шутка. Но все-таки надо напоминать, особенно тем людям, которые мало понимают в футболе», – сказал Мостовой.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового