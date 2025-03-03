Мостовой: «Только один человек может остановить «Спартак»

Александр Мостовой пошутил о том, кто способен сейчас остановить «Спартак».

Москвичи выиграли 7 подряд матчей в РПЛ.

Они сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром», не лидируя только из-за дополнительных показателей.

«Кто остановит «Спартак»? Этого человека нет в Москве. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Абаскаль – он только мог остановить этот «Спартак».

Ну, конечно же, это шутка. Но все-таки надо напоминать, особенно тем людям, которые мало понимают в футболе», – сказал Мостовой.