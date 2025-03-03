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  • Арустамян прокомментировал возвращение Бубнова спустя 7 лет

Арустамян прокомментировал возвращение Бубнова спустя 7 лет

Вчера, 13:33
6

Резидент «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян прокомментировал возвращение в эфир эксперта Александра Бубнова.

«Регулярно встречаю людей, которые с теплотой вспоминают эфиры Александра Бубнова на «Радио Спорт». Их фрагменты до сих пор собирают сотни тысяч просмотров – хотя это было больше десяти лет назад.

Александр Викторович – живая легенда футбольной аналитики. Всегда с удовольствием вспоминаю наше сотрудничество. Это особенные для меня времена. Счастлив, что тот формат так зашел аудитории.

С этого сезона Александр Бубнов – резидент «Коммент.Шоу».

С нетерпением жду нашу работу на новой площадке. Бубнов по-прежнему полон энтузиазма и вовлеченности. Александр Викторович смотрит все восемь матчей каждого тура и, как и прежде, детально анализирует.

Надеюсь, эфиры с Бубновым в «КШ» вас не разочаруют!» – написал Арустамян.

  • Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.
  • В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.
  • Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Арустамян Нобель
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Комментарии (6)
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7:1
1740998685
ждём от бубнова знаменитое гы-гы-гы-гы-гы длиной минуту, при разборе игры спартака)
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мАсквобадгуно
1741001471
Его что, в Аншлаг не взяли. Странно, там ему самое место.
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DOCTOR PENALTY
1741003146
С Бубновым интересно, потому что он футбольный человек, не околофутбольный. Всегда говорит по делу. """
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Янвapь 62
1741009570
Нобель, ну хоть живой остался и то тема
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Plyash
1741016756
Ребята,уверяю Вас,это будет много интересней,чем бредни "экспертов" на МатТВ. Рекомендую,Бубнов - это нечто неповторимое.Смелое.Честное.
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