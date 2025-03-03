Арустамян прокомментировал возвращение Бубнова спустя 7 лет

Резидент «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян прокомментировал возвращение в эфир эксперта Александра Бубнова.
«Регулярно встречаю людей, которые с теплотой вспоминают эфиры Александра Бубнова на «Радио Спорт». Их фрагменты до сих пор собирают сотни тысяч просмотров – хотя это было больше десяти лет назад.
Александр Викторович – живая легенда футбольной аналитики. Всегда с удовольствием вспоминаю наше сотрудничество. Это особенные для меня времена. Счастлив, что тот формат так зашел аудитории.
С этого сезона Александр Бубнов – резидент «Коммент.Шоу».
С нетерпением жду нашу работу на новой площадке. Бубнов по-прежнему полон энтузиазма и вовлеченности. Александр Викторович смотрит все восемь матчей каждого тура и, как и прежде, детально анализирует.
Надеюсь, эфиры с Бубновым в «КШ» вас не разочаруют!» – написал Арустамян.
- Ранее была информация, что у Бубнова психическое расстройство.
- В течение 7 лет эксперт публиковал только письменные заметки.
- Бубнов выступал за «Спартак», «Динамо», сборную СССР.